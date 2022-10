Vedação da fronteira Finlândia-Rússia com "grande apoio" parlamentar

"É uma questão de assegurar no futuro uma vigilância adequada da fronteira oriental da Finlândia", disse a primeira-ministra Sanna Marin aos jornalistas antes de uma reunião com os grupos parlamentares sobre a questão da vedação da fronteira.

A Guarda de Fronteiras finlandesa tinha sugerido anteriormente a vedação de partes da fronteira de 1.340 quilómetros que a Finlândia partilha com a Rússia, a mais longa de todos os membros da União Europeia, para ajudar a prevenir uma possível migração ilegal e em grande escala, preocupação que cresceu em Helsínquia com a guerra da Rússia na Ucrânia.

Com base numa análise efetuada por funcionários fronteiriços, a vedação teria um comprimento total de até 260 quilómetros e cobriria áreas que foram identificadas como potenciais riscos de migração em larga escala a partir da Rússia.

As principais partes da vedação seriam erguidas no sudeste da Finlândia, onde se realiza a maior parte do tráfego fronteiriço de e para a Rússia, mas provavelmente será construída também uma parte da vedação no norte.

A construção da vedação levaria até quatro anos e prevê-se que custaria várias centenas de milhões de euros no total.

Os meios de comunicação finlandeses noticiaram que há apoio ao projeto por parte dos partidos do governo de coligação de centro-esquerda de Marin e da oposição

Brevemente, será decidida a rápida construção de uma secção de cerca de três quilómetros da vedação, mas a decisão de todo o projeto poderá ser adiada para o próximo governo, uma vez que a Finlândia realiza eleições gerais em abril de 2023.