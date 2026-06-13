Venâncio Mondlane é candidato único à liderança do partido moçambicano Anamola

Cerca de 400 delegados do Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo (Anamola) elegem dia 21 de junho, na Convenção Nacional agendada para Nampula, o presidente do partido, criado em agosto por Venâncio Mondlane, principal rosto da oposição no país.

O processo de submissão de candidaturas já terminou, com uma única lista, disse a mesma fonte.

Venâncio Mondlane formalizou a candidatura à liderança do Anamola em 02 de junho e defendeu na altura, questionado pela Lusa, que outros candidatos deviam também avançar: "Claro que seria melhor, mais competitivo, mais dinâmico, mais inspirador e mais desafiador. Tudo isso traz valor acrescentado à democracia e ativa um espírito sempre inconformado na busca de permanente superação, como é, aliás, o meu".

Nas mesmas declarações, o político assumiu "disponibilidade incondicional" para ser novamente candidato presidencial, em 2029, se assim o quiserem apoiar os membros do partido.

"Os termos de referência e o regulamento que vai reger a escolha do candidato presidencial [do Anamola] às eleições nacionais será definido pela Convenção e/ou Conselho Nacional. Mas em termos pessoais, demonstro disponibilidade incondicional, se assim os membros o quiserem", disse Venâncio Mondlane, candidato presidencial nas eleições de 2024.

O processo eleitoral interno do Anamola integra a agenda da primeira Convenção Nacional do partido, que vai decorrer de 20 a 22 de junho, na província de Nampula, norte do país.

A Convenção Nacional da Anamola é o mais alto fórum político, organizacional e deliberativo do partido, reunindo dirigentes, membros, delegados e convidados nacionais e internacionais para debater, definir e aprovar as principais orientações políticas, estratégicas e institucionais da organização.

No primeiro dia da convenção, que vai contar com cerca de 400 delegados com direito a voto, além de 50 convidados nacionais e internacionais, será realizada a abertura pública e oficial do evento, segundo informação do partido.

No dia 21 serão apresentados e debatidos vários temas estruturantes relacionados com a política, a economia e a cultura de Moçambique e do mundo, bem como as perspetivas do partido para o futuro, contando com a participação de vários oradores nacionais e internacionais, seguindo-se os processos eleitorais internos, nomeadamente a eleição do líder do partido, dos membros do Conselho Nacional e da Comissão Executiva do partido.

Serão igualmente ratificadas as nomeações dos presidentes dos conselhos nacionais de jurisdição e de fiscalização, e dos membros da comissão de ética.

Moçambique deverá realizar eleições autárquicas em 2028 e gerais em 2029.

As eleições gerais de 09 de outubro de 2024 em Moçambique ficaram marcadas pelos cinco meses de protestos e contestação - convocados por Venâncio Mondlane - aos resultados e ao processo eleitoral, em que morreram mais de 400 pessoas em confrontos com a polícia, além da destruição e saque de empresas e instituições públicas.