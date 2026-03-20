Venezuela aberta a tratar situação dos presos políticos luso-venezuelanos diz líder do PS

"Houve uma abertura para tratar com muita proximidade este assunto e ficámos mesmo de comunicar ao presidente da Comissão para a Amnistia, Jorge Arreaza, que foi ministro das Relações Exteriores (...) os nomes das personalidades que se encontram detidas e que nos foram transmitidas a nós", disse o líder socialista, sublinhando: "é agora aquilo que faremos".

José Luís Carneiro sublinhou ainda que não deixará também de comunicar ao Governo do Português, dando conta destas diligências que foram desenvolvidas junto das autoridades parlamentares venezuelanas.

O secretário-geral do PS chegou na noite de quinta-feira a Caracas para uma visita de quatro dias à Venezuela, onde manterá contactos a vários níveis com as autoridades locais e com portugueses dos Estados de Miranda, Arágua, Carabobo e La Guaira.

O dia de hoje começou com um encontro com parlamentares de vários partidos políticos na sede da Assembleia Nacional, com o presidente da Comissão de Energia e Petróleo, da Assembleia Nacional (AN, parlamento), o luso-descendente Orlando Camacho, que também preside ao Grupo de Amizade Parlamentar Venezuela-Portugal.

Também se reuniu com com o vice-presidente da AN Pedro Infante e com o presidente da Comissão Presidencial Para a Paz e Convivência Democrática, o luso-descendente Francisco Garcês.

À Lusa, o socialista explicou que o encontro com as autoridades da Assembleia Nacional, quer da mesa da Assembleia Nacional quer com deputados dos diferentes partidos, permitiu tratar de vários assuntos: primeiro, o reforço da cooperação interparlamentar, quer no quadro do grupo de Amizade Portugal e Venezuela, quer também nos futuros trabalhos do União Interparlamentar.

"Por outro lado, permitiu ainda mostrarmos a importância de se promover, defender e valorizar a comunidade portuguesa e luso-venezuelana, naquilo que ainda tem de mais singular, a sua força na economia, nas empresas, na língua, na cultura, mas também transmitir a nossa preocupação com os portugueses que se encontram ainda detidos e a importância de serem libertados", disse.

Segundo José Luís Carneiro, o diálogo interparlamentar será conduzido no âmbito do Grupo Parlamentar do PS, por parte do seu presidente, Eurico Brilhante Dias.