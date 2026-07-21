Venezuela. Aumenta em 70 para 5.278 o número de mortos

O número de feridos mantém-se em 16.740 e o de pessoas desabrigadas em 17.907, indica o balanço divulgado na conta da rede de mensagens Telegram de Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina, Delcy Rodríguez.

Em consequência do duplo sismo, permanecem 23.587 pessoas em 107 acampamentos temporários, enquanto 128.324 famílias receberam assistência das autoridades, de acordo com o relatório.

A catástrofe deixou cerca de 856 edifícios danificados e 190 desmoronados, ainda segundo o balanço oficial, que também regista 1.405 réplicas desde o duplo terramoto de 24 de junho passado.

Mais de 240 famílias afetadas pelos sismos receberam, esta segunda-feira, as primeiras habitações entregues pelo Governo, anunciou Delcy Rodríguez, que liderou a entrega dos apartamentos.

A responsável prometeu entregas mensais de habitações para os afetados, anunciando o objetivo de atingir as 4.000 em dezembro e, até 2027, "um número superior a 10.000 habitações", que serão recuperadas a partir de "edifícios que não tinham sido concluídos".

De acordo com o balanço anterior, o duplo sismo causou a morte a 121 portugueses e lusodescendentes, de acordo com dados avançados na segunda-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

Entre os 121 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 98 eram adultos e 23 menores, 103 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O MNE português referiu ainda que continuam desaparecidos 49 cidadãos portugueses. O balanço anterior indicava 120 portugueses e lusodescendentes mortos.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.