Venezuela. Enviadas 2.600 toneladas de alimentos e água para estado de Guaira

A informação foi divulgada na rede social X, com a presidente interina Delcy Rodríguez a supervisionar a saída dos mantimentos -- incluindo proteína -- de um armazém.

Delcy Rodriguez esteve ainda reunida com altos responsáveis da Força Armada Nacional Bolivariana, executivo, proteção civil e bombeiros para coordenar as operações de resgate de pessoas e mobilização de meios para Guaira.

Na sexta-feira, a líder chavista informou que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o secretário de Estado daquele país, Marco Rubio, que reiteraram o seu apoio à Venezuela na sequência dos dois terramotos.

A Venezuela já recebeu mais de 1.600 socorristas internacionais para prestar assistência às vítimas dos sismos, nomeadamente de El Salvador, México, República Dominicana, Suíça, Equador, Espanha, Chile, Colômbia, Países Baixos, Itália e Estados Unidos.

Portugal enviou hoje equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Milhares de civis venezuelanos participam voluntariamente nos trabalhos de resgate nos edifícios afetados.

Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 1.430 mortos e 3.328 feridos, segundo o mais recente balanço oficial. Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Entre os mortos, há pelo menos 41 portugueses e lusodescendentes, e outros 87 portugueses ou lusodescendentes estão desaparecidos ou incontactáveis.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.