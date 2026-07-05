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Venezuela. Homem resgatado ao fim de oito dias nos escombros conta história de sobrevivência
O homem que esteve oito dias debaixo dos escombros de um edifício na Venezuela e que foi resgatado com a ajuda de uma equipa portuguesa deu uma entrevista à RTP.
"A primeira coisa que fiz foi gritar e pedir auxílio", recordou, explicando que bebeu líquidos através de uma mangueira para superar a desidratação.
Quando percebeu que o socorrista com quem falava era português, disse-lhe "Cristiano Ronaldo".
A história levou a que Hernán Gil recebesse uma camisola da seleção nacional portuguesa: a número 7, assinada por Cristiano Ronaldo.
O venezuelano recebeu a camisola através do comandante da força operacional conjunta de Portugal e o do embaixador português na Venezuela.
O homem resgatado pela equipa portuguesa está a ser acompanhado numa clínica em Caracas. Esteve oito dias debaixo dos escombros.