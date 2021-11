Venezuela. Mais de 356 mil militares mobilizados para eleições municipais e regionais

O anúncio foi feito pelo Comandante Estratégico Operacional das FANB, Domingo Hernández, na ativação do tradicional "Plano República", que teve lugar em Los Próceres, Caracas, ato durante o qual precisou que vão também ser protegidas as instalações e infraestruturas que mantêm a plataforma do CNE, as redes e antenas repetidoras da imprensa local e das empresas de telecomunicações.

Segundo o ministro do Interior e Justiça, Remígio Ceballos, a Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) irá supervisionar todos os organismos policiais venezuelanos, em coordenação com o Comando Estratégico Operacional das FANB.

Ceballos referiu ainda que foi ativada a "resolução 1066" do Executivo, que proíbe as reuniões, manifestações públicas e concentrações de pessoas, o trânsito de transporte de carga pesada, a partir de 24 horas antes das eleições.

Por outro lado, entre 19 de novembro e 22 de novembro, está igualmente proibida a exposição e venda de bebidas alcoólicas.

Entretanto foram suspensas as licenças de porte de armas de fogo e armas brancas.

Por outro lado, haverá "um estrito controlo" na circulação fronteiriça de pessoas nas vias terrestres, aéreas e marítimas.

"Continuamos a cumprir o decreto de Estado de Alerta em todo o território nacional para reduzir os riscos relacionados com a covid-19, num processo eleitoral de máxima biossegurança", disse Ceballos aos jornalistas.

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, instou os venezuelanos a acudirem aos centros eleitorais, sublinhando que se trata de um processo democrático.

"Estamos ante os olhos do mundo. Por isso aplaudimos a visita de órgãos internacionais de observação, de peritos. Assegurámos a sua segurança física para que tenham toda a amplitude para cumprir as suas tarefas e vejam a transparência com que decorrem os processos eleitorais", disse.

Os venezuelanos estão convocados a participar, domingo, nas eleições regionais e municipais, que registam tradicionalmente uma alta abstenção.

Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, foram apresentadas 70.244 candidaturas.

A Venezuela tem uma população de 33.192.835 cidadãos, dos quais 21.159.846 estão registados no sistema eleitoral.