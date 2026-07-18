Venezuela. Número de mortos sobe para 5.119, indica último balanço

O número de feridos e resgatados mantém-se nos 16.740 e 6.462 pessoas, respetivamente, de acordo com o balanço publicado na rede Telegram.

As autoridades, segundo o balanço, prestaram assistência a 128.324 famílias, enquanto 21.470 pessoas permanecem em 107 abrigos temporários.

No documento diz-se também que 17.907 pessoas ficaram desalojadas após o duplo sismo, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter, que ocorreu há quase um mês.

Jorge Rodríguez observou no balanço que 2.278 socorristas internacionais permanecem no país.

Desde 24 de junho foram registados 1.350 réplicas.