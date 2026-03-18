Venezuela. Presidente interina substitui ministro da Defesa no cargo há 11 anos

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, anunciou esta quarta-feira que o general Gustavo González López vai substituir o general Vladimir Padrino no cargo de ministro da Defesa, função que este ocupou durante mais de 11 anos.



"Agradecemos ao general Vladimir Padrino López pela sua dedicação, pela sua lealdade à pátria e por ter sido, ao longo de todos estes anos, o primeiro soldado na defesa do nosso país", escreveu a presidente interina na plataforma Telegram.



"Estamos certos de que assumirá com o mesmo empenho e a mesma honra as novas responsabilidades que lhe serão confiadas", acrescentou Rodríguez, que lidera a Venezuela desde a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, no início de janeiro. O novo ministro, Gustavo González López, servia como chefe da Guarda Presidencial e da Direção de Contraespionagem desde a captura de Maduro.



Vladimir Padrino, de 62 anos, dirigiu a secção cerimonial da guarda presidencial sob o comando do antigo presidente Hugo Chávez, mas a sua carreira ascendeu durante a presidência de Nicolás Maduro, que o nomeou ministro da Defesa no final de 2014.



Fontes da agência Reuters tinham já avançado que Padrino deveria ser substituído e que apenas continuou no cargo após a captura de Maduro para garantir a estabilidade nas Forças Armadas.



Os militares na Venezuela controlam empresas mineiras, petrolíferas e de distribuição alimentar, assim como as alfândegas e importantes ministérios, num contexto de numerosas denúncias de abusos e corrupção.



c/ agências