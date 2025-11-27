Venezuela revoga licenças. TAP invoca falta de segurança e ministro rejeita "ultimatos"

online do jornal catalão La Vanguardia, é tomada no termo do prazo de 48 horas que o Governo venezuelano deu às transportadoras para que retomassem as operações. A companhia aérea espanhola Iberia, a portuguesa TAP, a colombiana Avianca, a brasileira-chilena Latam, a brasileira GOL e a turca Turkish Airlines cancelaram todos os voos que passam pela Administração Federal de Aviação dos EUA, assim como outras companhias aéreas comerciais, por “extrema precaução” em sobrevoar a Venezuela e as Caraíbas, invocando “uma situação potencialmente perigosa na região”. Esta decisão, escreve a ediçãodo jornal catalão, é tomada no termo do prazo de 48 horas que o Governo venezuelano deu às transportadoras para que retomassem as operações.





seis companhias aéreas estão a ser sancionadas "por participarem em atos de terrorismo de Estado promovidos pelo Governo dos Estados Unidos, ao suspenderem unilateralmente as suas operações de voos comerciais", escreveu o INAC na sua conta de Instagram.



O ministro venezuelano do Interior, Diosdado Cabello, afirmou na noite de quarta-feira que o Governo do seu país “decide quem voa e quem não voa” e “reserva-se o direito de decisão final”.



"O Governo Nacional, numa decisão soberana, disse às companhias aéreas: se em 48 horas não as virmos, não as viremos mais. O que temos a fazer com os nossos aviões e nós ficamos com a nossa dignidade e sem problemas”, manifestou Cabello no seu programa semanal Con el mazo dando, transmitido pelo canal estatal venezuelano de televisão (VTV). Para já, apenas a Copa, a Wingo, a Boliviana de Aviación e a Satena, bem como as companhias aéreas locais Avior e Conviasa (estatal), mantêm as suas operações no país americano.



A 21 de novembro, a Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA recomendou que as aeronaves que sobrevoam o espaço aéreo venezuelano tivessem extrema cautela devido à deterioração da situação de segurança e à intensificação da atividade militar dentro e em redor da Venezuela. Como resultado, várias companhias aéreas suspenderam os seus voos.



Na segunda-feira, as autoridades venezuelanas emitiram um ultimato a estas companhias aéreas, dando-lhes 48 horas para retomarem as operações ou enfrentarem a revogação das suas licenças para operar no país. Este ultimato expirou na quarta-feira ao meio-dia (16h00 GMT), sem que nenhuma das companhias aéreas visadas cumprisse o requisito.

"Falta de condições de segurança"



Em resposta remetida à agência Lusa, a TAP veio entretanto sublinhar que "voa há quase 50 anos para a Venezuela e quer continuar a servir a comunidade e a diáspora nacional naquela região".



"Todavia, não o pode fazer de momento por falta de condições de segurança, impostas tanto pelos seus standards internos, como pela ANAC", vincou a transportadora, referindo-se à Autoridade Nacional da Aviação Civil.

Governo "não cede a ameaças"



Por sua vez, o ministro das Infraestruturas e Habitação enfatiza que o "Governo de Portugal não cede a ameaças, ultimatos ou pressões de qualquer natureza".



"Em matéria de aviação civil, como em todas as áreas estratégicas, Portugal respeita as regras internacionais, as melhores práticas de segurança e a coordenação com as autoridades aeronáuticas competentes", lê-se numa publicação de Miguel Pinto Luz na rede social X.



O Governo de Portugal não cede a ameaças, ultimatos ou pressões de qualquer natureza.

A nossa atuação é guiada exclusivamente pelo superior interesse nacional e pela defesa intransigente da segurança dos portugueses — em qualquer parte do mundo.



Em matéria de aviação civil, como… pic.twitter.com/r7fRwZH5Lb — Miguel Pinto Luz (@miguelluz) November 27, 2025

Ainda segundo o governante, Portugal "é um país livre, soberano e responsável" e o Governo irá atuar "sempre com serenidade, firmeza e sentido de Estado".

Maior porta-aviões do mundo no Mar das Caraíbas

Os Estados Unidos enviaram o maior porta-aviões do mundo - o USS Gerald R. Ford - e o seu grupo de ataque para as Caraíbas, incluindo águas venezuelanas, oficialmente para operações antidroga. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, denuncia este envio como uma ameaça para o derrubar e se apoderar das reservas de petróleo do país.



Desde setembro, as forças norte-americanas visaram mais de 20 navios suspeitos de tráfico de droga no Mar das Caraíbas e no Pacífico Leste, resultando em pelo menos 83 mortes.



