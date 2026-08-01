Venezuela. Sobe para 136 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Dos portugueses e lusodescendentes mortos, 108 adultos e 28 menores, 116 tinham também a nacionalidade venezuelana.

Em relação aos desaparecidos, que na quinta-feira eram dez, são agora cinco.

Os dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiram a 24 de junho o norte do país, em particular o estado costeiro de La Guaira, próximo de Caracas, causando pelo menos 5.546 mortos, 16.740 feridos e 17.907 desalojados, segundo os dados oficiais.

Os dois sismos ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.