Venezuela: um país à deriva

De quilómetro em quilómetro, da fronteira com o Brasil até à fronteira com a Colômbia, o repórter Nuno Amaral recolheu sons dissonantes de um país à deriva, mas que sente a mudança a chegar.



"De Pacaraima a Cúcuta: um país à deriva" é a grande reportagem desta quarta-feira de Nuno Amaral com sonoplastia de Paulo Martins.



Para ouvir depois das notícias das 10h00, com repetição depois das 19h00.

Falta de energia elétrica mantém-se



A Venezuela continua a braços com a falta de energia elétrica.



Na última noite, quase metade do país ficou novamente às escuras. Um apagão que afetou também partes da capital, Caracas.



A companhia estatal de eletricidade já informou na rede social Twitter estar a trabalhar para repor a energia elétrica nas zonas afetadas.



Este é um apagão que surge quase duas semanas depois de uma outra falha de energia, com origem na central hidroelétrica de Guri, ter deixado quase toda a Venezuela sem luz durante vários dias.