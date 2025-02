Vice-comandante da força de paz da ONU no Líbano ferido por manifestantes

"Estamos chocados com este ataque ultrajante contra as forças de manutenção da paz que têm estado a servir para restaurar a segurança e a estabilidade no sul do Líbano durante um período difícil", afirma em comunicado a missão de manutenção da paz das Nações Unidas (ONU) no sul do Líbano (UNIFIL).

O exército libanês interveio para dispersar os manifestantes e declarou, em comunicado, que o comandante interino, major-general Hassan Odeh, tinha contactado a UNIFIL e prometido "trabalhar para prender os cidadãos que atacaram os seus membros e levá-los à justiça".

Manifestantes têm bloqueado a estrada para o aeroporto e outras estradas da capital para protestar contra a decisão das autoridades libanesas de revogar a autorização de um avião de passageiros do Irão para voar para Beirute na quinta-feira, deixando dezenas de passageiros libaneses retidos.

A decisão de proibir o avião iraniano foi tomada depois de o exército israelita ter emitido um comunicado em que afirmava que o Irão estava a contrabandear dinheiro para o grupo militante Hezbollah através de voos civis.

A agência libanesa da aviação civil afirmou na quinta-feira que "medidas de segurança adicionais" implicavam que alguns voos fossem temporariamente reprogramados até 18 de fevereiro, o dia em que termina o prazo para Israel e o Hezbollah aplicarem integralmente o seu acordo de cessar-fogo, incluindo a retirada total das forças israelitas do sul do Líbano.