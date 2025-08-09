Viktoria Roshchyna. Funeral de jornalista ucraniana morta na Rússia decorreu em Kiev
Foto: Thomas Peter - Reuters
Decorreram, ontem, as cerimónias fúnebres da jornalista ucraniana Viktoria Roshchyna. A repórter, de 27 anos, morreu em cativeiro na Rússia no ano passado, mas só agora é que o corpo foi devolvido à família.
Vários colegas de Roshchyna que compareceram no funeral defenderam a necessidade de mais pressão política e internacional sobre Moscovo para ajudar a libertar os repórteres ainda presos. Serão cerca de trinta.
Viktoria desapareceu em agosto de 2023 durante uma reportagem no leste da Ucrânia, sob controlo russo.
O corpo da jornalista foi encontrado entre os corpos que a Rússia entregou à Ucrânia no início deste ano.
Os peritos forenses ucranianos não conseguiram determinar a causa da morte, mas encontraram sinais de ferimentos e possível tortura, segundo os procuradores ucranianos.
Moscovo não se pronunciou agora, mas anteriormente já tinha negado as alegações de tortura.