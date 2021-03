Vila de Palma. Grupos armados assumem controlo no norte de Moçambique

Testemunhas falam de um cenário "de horror" na localidade entretanto dominada por grupos armados islamitas, com múltiplas pessoas mortas e corpos decapitados nas ruas.



O Hotel Amarula foi o último refúgio para dezenas de pessoas mas, sem helicópteros suficientes para retirar todos, alguns tentaram fugir por estrada.



O correspondente da RTP, Pedro Martins explica que foi nessa altura que sofreram uma emboscada que fez sete mortos.



Os militares moçambicanos concentram as operações no resgate da população, enquanto os jihadistas, bem armados e organizados, fazem ataques relâmpago, escondem-se na selva ou misturam-se com os habitantes locais, o que leva o exército a ter muito cuidado no combate.



A situação está longe de estar controlada no extremo norte de Moçambique.