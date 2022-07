Visita ao Brasil. Bolsonaro ameaça não receber Marcelo Rebelo de Sousa

Foto: Ueslei Marcelino - Reuters

O presidente do Brasil equaciona não receber Marcelo Rebelo de Sousa em Brasília já na próxima segunda-feira. Jair Bolsonaro está irritado e incomodado com o facto do presidente português ter uma reunião marcada no domingo, em São Paulo, com Lula da Silva.