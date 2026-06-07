Visita de Leão XIV. Mais de um milhão de pessoas em missa no centro de Madrid

A organização da visita estima em 1,2 milhões o número de pessoas concentradas na praça Cibeles e imediações, enquanto a Delegação do Governo na região de Madrid calcula 1,1 milhões.

O Papa centrou a mensagem na Eucaristia e no significado do Corpus Christi, defendendo que não é apenas tradição, mas um regresso às raízes da fé.



Leão XIV sublinhou que Cristo "sai do templo" e percorre as ruas, identificando-se com os pobres, os doentes e quem sofre — numa ligação direta entre fé e caridade.



Deixou também um aviso: a religião não pode ser "um museu do passado", mas uma escola viva, capaz de transformar a sociedade.



O Papa apelou a uma fé menos cómoda e mais comprometida, que quebre o egoísmo e gere amor, justiça e esperança — tornando os fiéis protagonistas da mudança.

Na homília, o Papa pediu que Espanha não perca a sua religiosidade.

Este é o segundo evento de massas do Papa em Espanha, depois de mais de meio milhão de pessoas ter estado numa "vigília de oração com jovens" no sábado à noite, também no centro de Madrid, no Passeio da Castelhana.Além de Madrid, o Papa passará também por Barcelona e pelas ilhas Canárias.

A missa de hoje deverá ser, segundo a organização, o evento com mais participação popular em toda a agenda desta viagem de uma semana de Leão XIV a Espanha, a primeira visita de um Papa ao país em 15 anos.

C/Lusa