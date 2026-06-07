Visita de Leão XIV. Mais de um milhão de pessoas recebem Papa no centro de Madrid

Visita de Leão XIV. Mais de um milhão de pessoas recebem Papa no centro de Madrid

Mais de um milhão de pessoas estão hoje a assistir a uma missa celebrada pelo Papa no centro de Madrid, no arranque do segundo dia da visita de Leão XIV a Espanha, segundo as autoridades locais e a organização.

RTP /
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A organização da visita estima em 1,2 milhões o número de pessoas concentradas na praça Cibeles e imediações, enquanto a Delegação do Governo na região de Madrid calcula 1,1 milhões. 

O Papa centrou a mensagem na Eucaristia e no significado do Corpus Christi, defendendo que não é apenas tradição, mas um regresso às raízes da fé.


Leão XIV sublinhou que Cristo "sai do templo" e percorre as ruas, identificando-se com os pobres, os doentes e quem sofre — numa ligação direta entre fé e caridade.

Deixou também um aviso: a religião não pode ser "um museu do passado", mas uma escola viva, capaz de transformar a sociedade.

O Papa apelou a uma fé menos cómoda e mais comprometida, que quebre o egoísmo e gere amor, justiça e esperança — tornando os fiéis protagonistas da mudança.

Na homília, o Papa pediu que Espanha não perca a sua religiosidade. 

Este é o segundo evento de massas do Papa em Espanha, depois de mais de meio milhão de pessoas ter estado numa "vigília de oração com jovens" no sábado à noite, também no centro de Madrid, no Passeio da Castelhana. O Papa desafiou os jovens a serem "as faíscas de uma nova humanidade".

Além de Madrid, o Papa passará também por Barcelona e pelas ilhas Canárias.

A missa de hoje deverá ser, segundo a organização, o evento com mais participação popular em toda a agenda desta viagem de uma semana de Leão XIV a Espanha, a primeira visita de um Papa ao país em 15 anos.

O Papa deverá encontrar-se com vítimas de abuso sexual na Igreja e há associações que criticam serem excluidos do encontro com o Papa. 

"Sobreviventes dos abusos sexuais na Igreja pedem ao Papa Leão XIV uma escuta verdadeiramente inclusiva e denunciam a exclusão de associações representativas" de vítimas, denunciaram oito associações, num comunicado.

 

C/Lusa

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