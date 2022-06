Visita de Zelesnky ao Donbass quis mostrar vontade de resistência

A visita de Volodymir Zelensky ao Donbass foi um gesto que pretendeu sinalizar a vontade de resistência e que vem associada à afirmação de que a Ucrânia, com os mísseis de médio alcance que devem chegar-lhe do ocidente, poderá operar uma viragem no rumo da guerra.