Visita do Papa ao Chile marcada por protestos

Na chegada a Santiago do Chile o Papa Francisco furou o protocolo e dirigiu-se aos fiéis que o esperavam nas ruas.



A visita papal está ofuscada por acusações de abuso sexual infantil contra cerca de 80 membros do Clero chileno. Antes da sua chegada, várias igrejas foram atacadas e vandalizadas.



O Papa manifestou o seu pesar e afirmou que sente "vergonha perante o dano irreparável causado a crianças por parte do ministro da igreja".



Encontros com indígenas

Nesta terça-feira terá lugar uma missa papal ao ar livre na capital chilena, quando a popularidade da Igreja Católica Romana e do Papa atingiu os valores mais baixos de sempre.Segundo um estudo, os chilenos atribuíram a Francisco a pontuação de 5,3, numa escala de 0 a 10, enquanto a confiança na Igreja ficou apenas nos 36%, a mais baixa da América Latina.Na quarta-feira, o Papa vai reunir-se na cidade de Temuco com representantes da etnia Mapuche, que estão em pé de guerra contra o Chile e a Argentina para reivindicar a soberania de terras que lhes foram retiradas no século XIX.Também no Perú, onde o sumo pontífice chega na quinta-feira, vai encontrar-se com povos indígenas, entre eles os Nacion Q´ero, considerados descendentes dos Incas.Nenhuma destas comunidades indígenas é católica. A maior parte da população indígena da América do Sul foi dizimada com a chegada dos espanhóis e portugueses com o beneplácito da Igreja Católica.