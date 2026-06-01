Visitante rouba banana do Pompidou-Metz, museu francês apresenta queixa









A obra "Comedian", de Maurizio Cattelan, foi alvo de um roubo no sábado, 30 de maio, no centro de exposições Pompidou-Metz, anunciou a instituição num comunicado, este domingo.





A obra, que tem dado muito que falar desde a apresentação na Art Basel Miami Beach em 2019, consiste numa banana colada à parede com fita adesiva cinzenta.





O museu apresentou queixa. De acordo com o relato fornecido pelo museu de Paris, um agente de segurança do museu constatou o desaparecimento da banana por volta das duas da tarde de sábado. O Pompidou-Metz apresentou queixa contra desconhecidos na sequência deste roubo.

Banana já tinha sido comida em 2025



A instituição esclarece que "o valor da obra reside no certificado de autenticidade e no protocolo que rege apresentação, e não no elemento perecível". O museu "condena, no entanto, este ato, que atenta contra o respeito devido às obras expostas e priva temporariamente os visitantes de parte da experiência proporcionada pela exposição". O centro de exposições de Metz procura, no entanto, tranquilizar o público, uma vez que "A obra "Comedian" está em exibição no Pompidou-Metz no âmbito da exposição ". Maurizio Cattelan e a coleção do Centtro Pompidou". Desde a criação, ", refere o comunicado. Um visitante do Pompidou chegou mesmo a comê-la em 2025, anunciou o museu.Depois de uma primeira venda em 2019 por 120.000 dólares, a obra «Comedian» foi adquirida por 6,2 milhões de dólares (5,3 milhões de euros) em 2024 pelo fundador de uma plataforma de criptomoedas. Depois da aquisição, comeu a banana e divulgou o vídeo nas redes sociais.