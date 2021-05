Vítima mortal de rutura de barragem no Brasil identificada dois anos após tragédia

A informação foi divulgada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, na rede social Twitter.



"Um alento para as famílias das vítimas de Brumadinho: foi identificada hoje mais uma joia. Que Deus conforte os familiares. Não vamos perder as esperanças", escreveu Zema.



Segundo Natália de Oliveira, representante da Comissão dos Não Encontrados, trata-se do soldador e mecânico Renato Eustáquio de Sousa, que tinha 32 anos à época dos acontecimentos, e que, no dia da rutura da barragem, se encontrava a fazer um treino na Mina Córrego do Feijão, para ser promovido.



A última identificação de uma vítima de Brumadinho ocorreu há um ano e cinco meses.



Em de 25 de janeiro de 2019, o município de Brumadinho, em Minais Gerais, ficou parcialmente destruído por um mar de lama e resíduos, após a rutura de uma barragem de mineração da empresa brasileira Vale.