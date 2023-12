Vladimir Putin registou-se oficialmente como candidato às presidenciais russas

"Ele apresentou-os", disse o porta-voz do Kremlin (Presidência), Dmitri Peskov, aos meios de comunicação social estatais russos.



Os apoiantes de Putin nomearam-no formalmente no sábado para concorrer às eleições presidenciais de 2024 como candidato independente.



A nomeação por um grupo de pelo menos 500 apoiantes é, segundo a lei eleitoral russa, obrigatória para quem se quiser candidatar sem estar inscrito num partido. Os candidatos independentes também precisam de recolher pelo menos 300.000 assinaturas de apoio em 40 ou mais regiões.



O grupo que nomeou Putin inclui altos responsáveis do partido no poder, Rússia Unida, atores e cantores russos de renome, atletas e outras figuras públicas.



Putin tem usado diferentes táticas ao longo dos anos: por exemplo, em 2018, candidatou-se como independente, e a sua campanha recolheu as assinaturas, e, em 2012, concorreu como candidato do partido Rússia Unida no poder, pelo que não foram necessárias assinaturas.



No início deste mês, o parlamento russo marcou as presidenciais para 17 de março próximo, colocando Putin no caminho para um quinto mandato como chefe de Estado.



Ao abrigo das reformas constitucionais que orquestrou, Putin pode candidatar-se a mais dois mandatos presidenciais de seis anos após o termo do atual mandato, no próximo ano, o que lhe permitirá permanecer no poder até 2036.



O apertado controlo do sistema político russo que Putin exerceu durante 24 anos no poder faz com que a sua reeleição em março esteja, na prática, assegurada.



Os opositores com visibilidade pública que poderiam desafiá-lo nas eleições ou estão presos ou exilados no estrangeiro, e a maioria dos meios de comunicação social independentes foi proibida.