Von der Leyen defende acesso gradual das crianças às redes sociais

Von der Leyen defende acesso gradual das crianças às redes sociais

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, apresentou esta segunda-feira, em Bruxelas, um relatório sobre segurança infantil online. Com base nesse documento a Comissão vai apresentar, depois do verão, uma proposta para limitar o acesso dos menores às redes sociais.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Annie Spratt - Unsplash

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E as provas dos efeitos da internet sobre as crianças são evidentes.

Em toda a Europa os jovens passam entre 4 a 6 horas no computador, e quase 60 por cento das crianças já apresentaram problemas psicossociais associados à vida online.
Oriana Barcelos - RTP Antena 1

A questão que agora se coloca não é o aceso das crianças às plataformas , mas o contrario: será que os conteúdos que as plataformas oferecem é seguro para as crianças?

Uma questão pertinente que a presidente da Comissão Europeia quer mudar, a começar por uma entrada na "rede online" de forma mais segura.

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