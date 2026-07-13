Mundo
Von der Leyen defende acesso gradual das crianças às redes sociais
A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, apresentou esta segunda-feira, em Bruxelas, um relatório sobre segurança infantil online. Com base nesse documento a Comissão vai apresentar, depois do verão, uma proposta para limitar o acesso dos menores às redes sociais.
E as provas dos efeitos da internet sobre as crianças são evidentes.
Em toda a Europa os jovens passam entre 4 a 6 horas no computador, e quase 60 por cento das crianças já apresentaram problemas psicossociais associados à vida online.
Oriana Barcelos - RTP Antena 1
A questão que agora se coloca não é o aceso das crianças às plataformas , mas o contrario: será que os conteúdos que as plataformas oferecem é seguro para as crianças?