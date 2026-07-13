Von der Leyen defende acesso gradual das crianças às redes sociais

E as provas dos efeitos da internet sobre as crianças são evidentes.





Em toda a Europa os jovens passam entre 4 a 6 horas no computador, e quase 60 por cento das crianças já apresentaram problemas psicossociais associados à vida online.

Oriana Barcelos - RTP Antena 1





A questão que agora se coloca não é o aceso das crianças às plataformas , mas o contrario: será que os conteúdos que as plataformas oferecem é seguro para as crianças?





Uma questão pertinente que a presidente da Comissão Europeia quer mudar, a começar por uma entrada na "rede online" de forma mais segura.