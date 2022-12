Von der Leyen diz que caso de alegada corrupção é muito grave e defende órgão de ética

Foto: Johanna Geron - Reuters

A presidente da Comissão Europeia admitiu hoje que as alegações de corrupção contra a vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili são "muito graves" e defendeu a criação de um órgão independente de ética aplicável a todas as instituições europeias.