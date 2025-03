Von der Leyen exige investimento na defesa mas não relaxa dívida pública

A presidente da Comissão Europeia congratulou-se com o facto de as propostas que apresentou no plano para rearmar a Europa tenham sido aceites com unanimidade por todos os chefes de Estado e de Governo dos 27.Ursula von der Leyen chamou os jornalistas para um balanço dos cem dias de comissão e disse que há um sentido de urgência na questão da defesa o que implica decisões e passos em frente sem hesitações.