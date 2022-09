Von der Leyen propõe reforma no setor energético

Foto: Yves Herman - Reuters

A presidente da Comissão Europeia fala na necessidade de uma reforma no setor energético. Ursula Von der Leyen anunciou várias medidas para chegar a esta mudança como trabalho com os reguladores do mercado de gás e ainda mais impostos sobre os lucros excessivos de empresas do setor energético.