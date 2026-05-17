Voo da Austrália para EUA desviado para o Taiti devido a passageiro violento

O voo, que partiu de Melbourne, no sudeste da Austrália, com destino a Dallas, no sul dos EUA, na sexta-feira, teve de fazer escala em Papeete, na ilha de Taiti, no arquipélago da Polinésia Francesa.

A emissora pública australiana ABC avançou hoje que o homem mordeu um funcionário da Qantas antes de ser parado por outros passageiros.

Ao aterrar no Taiti, o indivíduo foi detido pelas autoridades locais e proibido de voltar a voar em qualquer aeronave da Qantas.

"A segurança dos nossos clientes e tripulantes é a nossa prioridade máxima e temos tolerância zero para comportamentos perturbadores ou ameaçadores nos nossos voos", disse hoje um porta-voz da Qantas à agência de notícias Qantas.