Votos republicanos na Pensilvânia (EUA) recontados com diferença exígua entre Oz e McCormick

O condado de Montour é um dos sete que revelaram que iam começar a recontagem imediatamente.

A maioria dos 67 condados do Estado da Pensilvânia referiu que irá começar a recontagem na próxima semana, sendo que têm de iniciar o processo até quarta-feira.

Nos municípios menos populosos, o processo pode demorar um dia, enquanto os mais populosos já indicaram que vão necessitar de vários dias.

Os municípios têm até 07 de junho para finalizar uma recontagem e outro dia para reportar os resultados ao Estado.

O resultado inicial das eleições primárias da semana passada continua indefinido, visto que alguns condados ainda estavam hoje a contar centenas ou milhares de boletins restantes.

Mehmet Oz, popular apresentador televisivo conhecido por `Dr. Oz` e apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, tem uma vantagem de apenas 923 votos sobre David McCormick, entre mais de 1,3 milhões de boletins, segundos os resultados divulgados pelo Estado hoje.

A eleição renhida acionou a lei de recontagem automática da Pensilvânia, com a separação entre os candidatos dentro da margem de 0,5%.

O famoso cirurgião cardíaco, que teve o programa televisivo `Dr. Oz Show`, já divulgou um vídeo com uma declaração de vitória.

Por outro lado, a campanha de McCormick, ex-CEO de um fundo de investimento, tem recorrido à justiça para reclamar os votos que podem diminuir a distância para Oz.

Mas Oz, o Comité Nacional Republicano e o Partido Republicano do Estado têm-se oposto à tentativa de McCormick para forçar os condados a recontarem certos boletins de voto por correio, sem a data manuscrita pelo eleitor no envelope, que podem de outra forma serem descartadas por uma questão técnica.

O vencedor da corrida do Partido Republicano enfrentará o candidato democrata, o governador John Fetterman, nas intercalares de novembro para o lugar do senador republicano Pat Toomey, que irá retirar-se depois de ter cumprido dois mandatos.

Estas primárias do Partido Republicano testam acima de tudo a influência de Donald Trump no partido.

Vários dos candidatos apoiados pelo ex-Presidente dos Estados Unidos garantiram vitórias fundamentais nas primárias de 17 de maio.

Trump (2017-2021) mostrou que o seu apoio a candidatos continua a arrastar a base republicana para as urnas e que ele não é, portanto, uma figura do passado, mas do futuro do partido.

Na Pensilvânia, um estado tradicionalmente muito disputado entre democratas e republicanos e de grande importância em qualquer eleição, a nomeação para governador republicano foi assegurada por Doug Mastriano, um senador estadual de extrema-direita que repetiu durante a campanha as afirmações falsas de Trump sobre a fraude eleitoral nas eleições de 2020, ganhas pelo democrata Joe Biden.

Na Carolina do Norte, registaram-se resultados diferentes para os candidatos apoiados por Trump. Por exemplo, Ted Budd ganhou a nomeação republicana para um dos lugares do estado no Senado, mas o congressista Madison Cawthorn perdeu nas primárias.

No total, cinco estados realizaram primárias em 17 de maio: Idaho, Kentucky, Carolina do Norte, Pensilvânia e Oregon.

Este dia marcou o início das primárias para as eleições de 08 de novembro, em que os democratas vão defender as maiorias conquistadas em ambas as câmaras do Congresso.

Estas eleições intercalares servem geralmente como forma de medir a taxa de aprovação do Presidente, neste caso Biden, porque têm lugar dois anos depois da tomada de posse do chefe de Estado.