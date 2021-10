Vulcão. Aeroporto de La Palma volta a fechar

Inoperacional desde a manhã de hoje por motivos de segurança, esta é a segunda vez que o aeroporto encerra.



A erupção do "Cumbre Vieja", começou há quase 3 semanas, destruiu um milhar de edifícios e obrigou à retirada de mais de 6 mil pessoas.



Os últimos dados recolhidos pelo Instituto Vulcanológico das Canárias indicam que terá mesmo provocado um avanço no mar de quase 40 hectares, devido à solidificação da lava em contacto com a água.