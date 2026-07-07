Wall Street fecha em baixa com nervos pelos investimentos colossais para a IA

O resultado da sessão indica que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,25%, o alargado S&P500 perdeu 0,45% e o tecnológico Nasdaq apresentou as maiores perdas, com uma desvalorização de 1,16%.

Os principais responsáveis por esta baixa agregada do índice foram AMD (-6,51%), Micron (-4,71%) e Intel (-9,66%).

Esta nova crise do setor, depois dos episódios similares nas semanas recentes, foi desencadeada pelos resultados preliminares da Samsung.

Não obstante, o grupo prevê multiplicar por 19 o seu lucro operacional no segundo trimestre.

A sua informação "testemunha um apetite inquebrantável pelos `chips` de memória considerados essenciais ao desenvolvimento da IA", considerou Jose Torres, da Interactive Brokers.

"Mas a subida dos preços dos semicondutores inquieta os investidores quanto à perenidade desta dinâmica de compra", acrescentou.

Para satisfazerem as suas necessidades, os conglomerados digitais preveem investir centenas de milhares de milhões de dólares, financiados em parte por dívida.

"Emissões obrigacionistas, introdução em bolsa e criação de novas ações", são várias as estratégias usadas "para financiar estes planos de investimento, cujas perspetivas de rendimento são incertas", apontou Torres.

As inquietações não são novas e o setor já sofreu várias perturbações, mas sem colocar em causa a sua considerável trajetória ascendente.

Para Angelo Kourkafas, da Edward Jones, a reação aos resultados da Samsung "evidencia o nível elevado das expectativas" dos investidores, bem como "um recentramento para setores que oferecem potencialmente uma margem de segurança maior".

As empresas dos bens de consumo corrente, como supermercados, acabaram assim a sessão em alta.

A progressão espetacular nos últimos meses dos valores associados à IA tornou previsível a volatilidade do mercado, disse Kourkafas.