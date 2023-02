Washington nega ter enviado 10 balões para espiar a China

A Casa Branca garante que não são extraterrestres os três objetos voadores não identificados abatidos de um lado e do outro da fronteira com o Canadá. Na troca de acusações com Pequim, os Estados Unidos negaram entretanto que no último ano tenham enviado mais de 10 balões de vigilância sobre território chinês.