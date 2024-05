Xanana Gusmão fez o balanço do primeiro ano de governação

"Este primeiro ano de governação, desde a tomada de posse do governo, em julho passado, foi um ano de análise e avaliação dos processos de projetos herdados, com vista à correção de irregularidades que levaram o país à estagnação", disse o líder do executivo timorense.

Xanana Gusmão falava no último dia do encontro com parceiros internacionais, que teve início na quarta-feira, para debater a cooperação conjunta para os próximos cinco anos.

Segundo o primeiro-ministro, o governo pretende "retomar o bom caminho numa base sólida de transparência, de maior capacidade interna e de melhor gestão e capacidade de execução, também para melhores resultados de ajuda internacional".

Para isso, segundo Xanana Gusmão, o governo está a "rever, a capacitar e a melhorar as instituições garantes do desenvolvimento", destacando o investimento no setor da Justiça, a realização de auditorias internas a todos os ministérios e a aprovação pelo parlamento nacional de uma auditoria à Câmara de Contas.

"Acreditamos que auditorias financeiras a instituições fundamentais de um Estado de Direito são fundamentais para corrigir fragilidades e cumprir regras impostas pela lei", afirmou o primeiro-ministro timorense.

O chefe do governo disse também aos parceiros internacionais que Timor-Leste quer uma nova fase no "desenvolvimento e consolidação da democracia timorense, onde a boa governação e a responsabilização das instituições públicas são um princípio, um meio e um fim da cultura institucional".

"Este é, como tal, o resumo do primeiro ano de governação: recuperar a integridade dos organismos públicos, melhorar os serviços prestados e recuperar a legitimidade e a confiança do povo timorense, do setor privado e dos parceiros de desenvolvimento", afirmou.

O governo, liderado por Xanana Gusmão, tomou posse a 3 de julho do ano passado.