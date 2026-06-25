Xanana recebe Prémio Jorge Miranda e dedica-o ao "mártires da pátria" timorenses

"Esta homenagem não recai sobre mim, mas na jornada coletiva de um povo que lutou, sofreu e perseverou para conquistar a liberdade, a dignidade e o direito de decidir o seu próprio destino", disse o histórico líder timorense depois de receber o prémio na Aula Magna da Universidade de Lisboa.

"Não fosse o sacrifício dos mártires da pátria e o esforço silencioso de milhares de timorenses, muitos deles heróis anónimos, cujos atos excecionais permanecem desconhecidos do grande povo, hoje não teríamos um Estado nem uma Constituição", insistiu.

Xanana afirmou ainda que receber uma distinção associada ao nome de Jorge Miranda representa uma honra especial, lembrando que o constitucionalista português foi "uma referência maior no constitucionalismo da língua portuguesa" e "um amigo de longa data de Timor-Leste". Segundo o primeiro-ministro timorense, Jorge Miranda contribuiu "com o seu saber e a sua visão para o debate constitucional e para o fortalecimento da cultura jurídica" do país.

"Após décadas de ocupação e de graves violações de direitos fundamentais, o povo de Timor-Leste nunca deixou de acreditar num futuro de justiça, paz e soberania e liberdade.", frisou Xanana, na presença de Jorge Miranda, do reitor da Universidade de Lisboa, Luís Ferreira, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Eduardo Vera-Cruz Pinto, o presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, da secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Maria de Fátima Jardim, estudantes timorenses e representantes políticos e diplomáticos portugueses e timorenses.

O Prémio Professor Doutor Jorge Miranda -- Constituição e Direitos Humanos foi criado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa para distinguir personalidades que se destacam na defesa dos valores constitucionais, da democracia e dos direitos humanos.

No discurso de agradecimento, Xanana defendeu ainda que a luta pela independência de Timor-Leste constituiu "um marco exemplar na defesa dos direitos humanos" e recordou a solidariedade internacional recebida pelo povo timorense durante os anos da ocupação, destacando em particular o apoio de Portugal.

"Durante todo este tempo de luta e sofrimento, não recebemos uma única arma, uma única bala, nem qualquer treino militar ou estratégico, mas recebemos o escudo, ou talvez a arma mais fundamental de todas: a solidariedade internacional e muito particularmente a solidariedade do povo português", sublinhou.

O primeiro-ministro timorense encontra-se em Portugal desde sábado para uma visita oficial durante a qual se reuniu com o Presidente da República, António José Seguro, visitou a sede da CPLP e manteve encontros com responsáveis das áreas da justiça e do ensino superior.