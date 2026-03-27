Xi felicita Kim Jong-un pela reeleição como chefe de Estado da Coreia do Norte

"Desejo sinceramente que a causa socialista da Coreia continue a alcançar novos e melhores resultados sob a liderança do Partido dos Trabalhadores da Coreia, liderado por si", afirmou Xi Jinping, de acordo com um texto publicado pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

O líder chinês destacou o valor das relações entre Pequim e Pyongyang e afirmou que atribui "grande importância" ao desenvolvimento dos laços bilaterais.

Kim foi reeleito presidente do Comité de Assuntos de Estado no domingo, durante a primeira sessão da nova legislatura da Assembleia Popular Suprema em Pyongyang, após as eleições parlamentares de meados de março.

Trata-se do terceiro mandato consecutivo de Kim à frente do Comité de Assuntos de Estado. O líder do hermético regime exerce também funções de secretário-geral do Partido dos Trabalhadores.

A sessão serviu para inaugurar a 15.ª legislatura do Parlamento norte-coreano, um órgão meramente formal que se limita a ratificar as decisões de Kim e do partido.