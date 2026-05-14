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Xi Jinping e Trump defendem abertura de Ormuz e Irão sem armas nucleares
Os presidentes da China e Estados Unidos da América defenderam hoje a reabertura do estreito de Ormuz ao tráfego de hidrocarbonetos sem taxas e um Irão sem armas nucleares.
Em comunicado da Presidência norte-americana, numa altura em que Donald Trump está de visita a Xi Jinping em Pequim, lê-se que se realizou a primeira das reuniões bilaterais, no Grande Salão do Povo.
O encontro durou mais de duas horas, com a presença das delegações de ambos os países.
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