Zelensky acredita que guerra com a Rússia está a virar a favor de Kiev

Ainda assim, Zelensky tem noção de que a “situação no terreno pode mudar todos os dias”.

Putin está a mentir e Rússia a perder influência

Numa entrevista em Londres ao, Volodymyr Zelensky considerou queA situação militar está muito melhor do que há um ano e é a mais promissora para Kiev nos últimos dois anos e meio, admitiu o líder ucraniano., afirmou.Na última semana, as forças ucranianas lançaram drones de longo alcance contra São Petersburgo, onde se incendiaram terminais de crude, enquanto houve ataques semelhantes na Crimeia, a península ucraniana ocupada pela Rússia desde 2014. Segundo Zelensky, o objetivo dos ataques ucranianos de longo alcance é que os residentes das cidades russas sintam o que significa a guerra., afirmou.O presidente ucraniano disse ainda que a Rússia tem registado baixas de 30 mil soldados por mês, incluindo cerca de 23 mil mortos e muitos feridos com gravidade, mas admitiu que o número possa ser maior., assinalou, acrescentando que a Ucrânia também sofreu muitas baixas, mas numa escala menor.Um ataque na última terça-feira contou com 73 mísseis e 656 drones, matando 18 pessoas em Kiev e Dnipro.Na semana passada, Zelensky escreveu uma carta aberta ao presidente da Rússia, sugerindo um encontro presencial para pôr fim ao conflito. Sugestão que Vladimir Putin rejeitou.Sobre a reação do homólogo russo,Além da proteção das minorias russas, Putin justificou a invasão de fevereiro de 2022 com o objetivo de “desnazificar” a Ucrânia e impedir a adesão do país vizinho à NATO, entre outros motivos.No âmbito internacional, a Rússia sofreu vários reveses políticos, como a derrota de Viktor Orbán nas recentes eleições na Hungria, enquanto as tentativas russas de apoiar candidatos pró-russos na Moldova fracassaram., comentou Zelensky.Para o presidente ucraniano a única saída da guerra é a diplomacia. Mas apesar dos esforços com o presidente dos Estados Unidos, Zelensky tem explicado a Donald Trump que não se pode confiar em Putin.Zelensky referiu que sempre disse ao homólogo norte-americano que Putin mentia e jogava com a administração Trump, e agradeceu o “firme apoio” de Washington à Ucrânia.Zelensky reuniu-se no domingo em Londres com os chefes dos governos britânico, Keir Starmer, e alemão, Friedrich Merz, e com o Presidente francês, Emmanuel Macron. Numa declaração conjunta após a reunião, mostraram-se favoráveis a um cessar-fogo na Ucrânia que tenha em conta os interesses europeus.