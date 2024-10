Zelensky acusa Coreia do Norte de enviar soldados ao exército russo

"Estamos a assistir a uma aliança crescente entre a Rússia e regimes como o da Coreia do Norte. Já não se trata apenas de transferência de armas. Trata-se de enviar pessoas da Coreia do Norte para as forças armadas do ocupante", declarou no seu discurso diário.

"Nestas condições, as nossas relações com os nossos parceiros devem ser desenvolvidas. A frente precisa de mais apoio", acrescentou.

Para ele, Kiev precisa de armas de longo alcance para "aumentar a pressão sobre o agressor" e "evitar uma guerra maior".

Há semanas que a Ucrânia tem vindo a pedir aos seus aliados ocidentais que lhe forneçam mísseis de longo alcance para atacar a Rússia em profundidade.

Na quinta-feira, o Kremlin negou as informações de Kiev e Seul de que soldados norte-coreanos estariam a ajudar o exército russo na Ucrânia, que, segundo o Ocidente, está a receber munições e mísseis de Pyongyang.

A Coreia do Norte, com armas nucleares, reforçou os seus laços militares com Moscovo nos últimos meses e o Presidente russo Vladimir Putin fez uma rara visita a Pyongyang em junho para assinar um acordo de defesa mútua com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

No passado fim de semana, um meio de comunicação ucraniano afirmou que seis oficiais norte-coreanos tinham morrido num ataque de mísseis ucranianos, alguns dias antes, perto de Donetsk, no leste da Ucrânia ocupado por Moscovo.