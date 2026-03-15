Zelensky acusa europeus de chantagem com oleoduto russo para a Hungria

"Estão a forçar-me a restabelecer o Druzhba", declarou Zelensky a um grupo de jornalistas, vinculando a questão a um empréstimo europeu, bloqueado por Budapeste, que está a ser usado, entre outras coisas, para comprar armas para a Ucrânia.



"Eu disse aos nossos amigos na Europa que isso se chama chantagem".

A Ucrânia declarou-se, contudo, disposta a trabalhar com qualquer dirigente húngaro que "não seja um aliado" de Vladimir Putin, a poucas semanas das eleições legislativas na Hungria que poderão ditar uma mudança de governo.

"Trabalharemos com qualquer líder na Hungria (...), desde que essa pessoa não seja um aliado de Putin", afirmou o presidente ucraniano.

Zelensky acusou ainda atual Governo ultranacionalista de Viktor Orbán de "difundir um sentimento anti-ucraniano" e de utilizar conselheiros de comunicação russos na campanha eleitoral.

O líder ucraniano referiu ainda que a Ucrânia não quer perder o apoio norte-americano devido à crise no Médio Oriente, onde os Estados Unidos e Israel têm em curso uma guerra contra o Irão desde 28 de fevereiro.

"Demonstramos a nossa vontade de ajudar os Estados Unidos e os seus aliados no Médio Oriente", oferecendo a experiência ucraniana em drones, referiu. "Esperamos muito que, devido ao Médio Oriente, os Estados Unidos não se afastem da questão da guerra na Ucrânia".

Para combater as tropas russas, a Ucrânia tem contado com apoio financeiro e em armamento dos aliados ocidentais, sobretudo a União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos.

A relação com a administração do Presidente Donald Trump, no poder desde fevereiro de 2025, tem conhecido altos e baixos, sobretudo devido à proximidade do líder norte-americano com Putin.

Os aliados de Kiev têm imposto sanções económicas a Moscovo, mas Trump autorizou temporariamente na semana passada a venda de petróleo russo já carregado em petroleiros, o que motivou duras críticas ucranianas e europeias.

Zelensky anunciou também que a Ucrânia vai receber este ano de França um novo sistema de defesa SAMP/T, que será testado contra mísseis balísticos russos como alternativa ao sistema norte-americano "Patriot".

"Receberemos um sistema este ano que testaremos contra ameaças balísticas", especificou.

Trata-se do "tema mais importante" das discussões mantidas com Emmanuel Macron, na passada sexta-feira, em Paris, acrescentou.

C/agências