Zelensky acusa Rússia de não respeitar cessar-fogo na linha da frente

"A Rússia absteve-se de ataques aéreos e com mísseis em grande escala contra a Ucrânia desde o início do cessar-fogo no sábado, mas não interrompeu os ataques ao longo da linha da frente", continuou. "Mas não houve paz nas zonas da linha da frente, nas comunidades próximas da frente de batalha. Os russos continuam as operações de ataque nestas zonas que são cruciais para eles".





Zelensky disse ainda que está preparado para reunir-se com o líder do Kremlin (presidência russa), faltando encontrar o formato adequado, e confirmou que está a ser preparada uma nova troca de prisioneiros.



“Agora o próprio Putin (o Presidente russo) afirma que finalmente está pronto para reuniões reais. Empurrámo-lo um pouco nessa direção e nós próprios estamos há muito tempo preparados; falta encontrar um formato".



Zelensky falava depois de o homólogo russo, Vladimir Putin, ter dito no sábado que a guerra na Ucrânia "está a chegar ao fim", criticando os países ocidentais pelo seu apoio a Kiev, e manifestando disponibilidade para encontrar-se com o homólogo ucraniano.



No discurso de hoje, Volodymyr Zelensky afirmou também que já está a ser preparada uma nova troca de prisioneiros com a Rússia, com a mediação dos Estados Unidos.



"A troca de prisioneiros -1.000 por 1.000- está a ser preparada e deve ser realizada. Os americanos assumiram a responsabilidade de a garantir", disse o Presidente ucraniano, precisando que o quartel-general de Coordenação da Ucrânia entregou à parte russa as listas desses prisioneiros de guerra.



Zelensky frisou que a Ucrânia espera que a parte norte-americana "desempenhe um papel ativo para garantir o seu cumprimento".



A troca de prisioneiros foi anunciada na sexta-feira pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, como parte de um acordo temporário de cessar-fogo, e Putin tinha dito que esperava receber a proposta da Ucrânia.



C/agências



O cessar-fogo devia durar três dias, mas os dois lados acusaram-se mutuamente de violações. O presidente ucraniano afirmou que a Rússia está a realizar ataques na linha da frente, em violação do cessar-fogo de três dias, com ataques a vários pontos do país., disse discurso diário, através das redes sociais.