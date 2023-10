Zelensky anuncia chegada a Granada para participar na cimeira de líderes europeus

"Cheguei a Granada, Espanha, para participar na cimeira da Comunidade Política Europeia", escreveu Volodymyr Zelensky na rede social X.

O presidente ucraniano acrescentou que o objetivo "é garantir a segurança e a estabilidade" da Europa.

"Estamos a trabalhar em conjunto com parceiros para melhorar a arquitectura de segurança europeia, especialmente a segurança regional. A Ucrânia tem propostas substanciais a este respeito".

Zelensky acrescentou ainda que já foram lançadas "as bases para novos acordos com parceiros" e que aguarda "com expectativa a sua aprovação e implementação".



"Este deverá ser um dia produtivo para a Ucrânia e para a Europa como um todo".



