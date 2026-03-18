Zelensky apelou a Trump para alcançar consensos com o Reino Unido

Numa entrevista à estação pública britânica BBC transmitida hoje, Zelensky disse que Trump se deveria reunir com Starmer para "reavivar as relações" depois das críticas do chefe de Estado norte-americano ao primeiro-ministro do Governo de Londres pela decisão de não se envolver no conflito no Médio Oriente.

Trump criticou ainda os aliados da Aliança Atlântica por se recusarem a enviar reforços militares para permitir a reabertura do Estreito de Ormuz, cujo bloqueio provocou uma forte subida dos preços do petróleo, que ultrapassaram os 100 dólares por barril.

Zelensky expressou ainda profunda preocupação sobre o impacto do conflito no Médio Oriente na guerra na Ucrânia.

Durante a visita a Londres, o presidente ucraniano assinou um acordo de defesa com o Reino Unido, cujos detalhes ainda não foram divulgados.