Zelensky nomeia Ihor Skybiuk como chefe do Estado-Maior da Ucrânia

O presidente ucraniano anunciou esta quarta-feira que o major-general Ihor Skybiuk substituirá Andrii Hnatov como chefe do Estado-Maior da Ucrânia.





“Hoje, serão formalizadas as decisões relativas às mudanças na liderança das Forças Armadas da Ucrânia”, anunciou Volodymyr Zelensky na rede social X.

We determined the sequence of the next steps. Today, the decisions on the changes in the leadership of the Armed Forces of Ukraine will be formalized – the relevant decrees are in preparation. Together with Mykhailo Drapatyi and Yevhenii Khmara, we determined that Major General… pic.twitter.com/3Z5YZgSBAu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2026

“Decidimos que o major-general Ihor Skybiuk será o novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Trata-se de um oficial altamente experiente que defendeu a Ucrânia lado a lado com o novo comandante-chefe”, referiu.



Na terça-feira, Zelensky destituiu o comandante-chefe Oleksandr Syrskyi, nomeando o major-general Mykhailo Drapatyi para o cargo militar mais alto. , anunciou Volodymyr Zelensky na rede social X.“Decidimos que. Trata-se de um oficial altamente experiente que defendeu a Ucrânia lado a lado com o novo comandante-chefe”, referiu.Na terça-feira, Zelensky destituiu o comandante-chefe Oleksandr Syrskyi, nomeando o major-general Mykhailo Drapatyi para o cargo militar mais alto.





O presidente ucraniano afirmou esta quarta-feira que foi “analisada a situação atual”, assim como a implementação dos objetivos de defesa da Ucrânia para Oleksandrivka, na região de Donetsk, e outras zonas de combates intensos.



“Agradeço a todas as unidades ucranianas pela sua determinação e pela execução bem-sucedida destas operações”, escreveu.



Foram também definidas “as medidas, decisões e nomeações que deverão acelerar a implementação de iniciativas-chave para reforçar a nossa defesa aérea: o nosso programa antibalístico FREYJA, o nosso trabalho com os Estados Unidos relativamente às licenças para produzir [mísseis] Patriot, assim como a nossa cooperação com os parceiros europeus nos programas conjuntos acordados”.





