Mundo
Guerra na Ucrânia
Zelensky nomeia Ihor Skybiuk como chefe do Estado-Maior da Ucrânia
Volodymyr Zelensky está a reorganizar as Forças Armadas numa altura em que Ucrânia e Rússia continuam a trocar diariamente ataques.
O presidente ucraniano anunciou esta quarta-feira que o major-general Ihor Skybiuk substituirá Andrii Hnatov como chefe do Estado-Maior da Ucrânia.
“Hoje, serão formalizadas as decisões relativas às mudanças na liderança das Forças Armadas da Ucrânia”, anunciou Volodymyr Zelensky na rede social X.
“Decidimos que o major-general Ihor Skybiuk será o novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Trata-se de um oficial altamente experiente que defendeu a Ucrânia lado a lado com o novo comandante-chefe”, referiu.
Na terça-feira, Zelensky destituiu o comandante-chefe Oleksandr Syrskyi, nomeando o major-general Mykhailo Drapatyi para o cargo militar mais alto.
We determined the sequence of the next steps. Today, the decisions on the changes in the leadership of the Armed Forces of Ukraine will be formalized – the relevant decrees are in preparation. Together with Mykhailo Drapatyi and Yevhenii Khmara, we determined that Major General… pic.twitter.com/3Z5YZgSBAu— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2026
“Decidimos que o major-general Ihor Skybiuk será o novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Trata-se de um oficial altamente experiente que defendeu a Ucrânia lado a lado com o novo comandante-chefe”, referiu.
Na terça-feira, Zelensky destituiu o comandante-chefe Oleksandr Syrskyi, nomeando o major-general Mykhailo Drapatyi para o cargo militar mais alto.
O presidente ucraniano afirmou esta quarta-feira que foi “analisada a situação atual”, assim como a implementação dos objetivos de defesa da Ucrânia para Oleksandrivka, na região de Donetsk, e outras zonas de combates intensos.
“Agradeço a todas as unidades ucranianas pela sua determinação e pela execução bem-sucedida destas operações”, escreveu.
Foram também definidas “as medidas, decisões e nomeações que deverão acelerar a implementação de iniciativas-chave para reforçar a nossa defesa aérea: o nosso programa antibalístico FREYJA, o nosso trabalho com os Estados Unidos relativamente às licenças para produzir [mísseis] Patriot, assim como a nossa cooperação com os parceiros europeus nos programas conjuntos acordados”.
“Agradeço a todas as unidades ucranianas pela sua determinação e pela execução bem-sucedida destas operações”, escreveu.
Foram também definidas “as medidas, decisões e nomeações que deverão acelerar a implementação de iniciativas-chave para reforçar a nossa defesa aérea: o nosso programa antibalístico FREYJA, o nosso trabalho com os Estados Unidos relativamente às licenças para produzir [mísseis] Patriot, assim como a nossa cooperação com os parceiros europeus nos programas conjuntos acordados”.