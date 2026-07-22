Zelensky nomeia Ihor Skybiuk como chefe do Estado-Maior da Ucrânia

Zelensky nomeia Ihor Skybiuk como chefe do Estado-Maior da Ucrânia

Volodymyr Zelensky está a reorganizar as Forças Armadas numa altura em que Ucrânia e Rússia continuam a trocar diariamente ataques.

Joana Raposo Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Reuters

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O presidente ucraniano anunciou esta quarta-feira que o major-general Ihor Skybiuk substituirá Andrii Hnatov como chefe do Estado-Maior da Ucrânia.

“Hoje, serão formalizadas as decisões relativas às mudanças na liderança das Forças Armadas da Ucrânia”, anunciou Volodymyr Zelensky na rede social X.

“Decidimos que o major-general Ihor Skybiuk será o novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Trata-se de um oficial altamente experiente que defendeu a Ucrânia lado a lado com o novo comandante-chefe”, referiu.

Na terça-feira, Zelensky destituiu o comandante-chefe Oleksandr Syrskyi, nomeando o major-general Mykhailo Drapatyi para o cargo militar mais alto.

O presidente ucraniano afirmou esta quarta-feira que foi “analisada a situação atual”, assim como a implementação dos objetivos de defesa da Ucrânia para Oleksandrivka, na região de Donetsk, e outras zonas de combates intensos.

“Agradeço a todas as unidades ucranianas pela sua determinação e pela execução bem-sucedida destas operações”, escreveu.

Foram também definidas “as medidas, decisões e nomeações que deverão acelerar a implementação de iniciativas-chave para reforçar a nossa defesa aérea: o nosso programa antibalístico FREYJA, o nosso trabalho com os Estados Unidos relativamente às licenças para produzir [mísseis] Patriot, assim como a nossa cooperação com os parceiros europeus nos programas conjuntos acordados”.


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