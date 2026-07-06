Zelensky pede aos aliados decisões firmes na cimeira da NATO

Last night, Kyiv came under a massive Russian attack. Russia launched 68 missiles and 351 attack drones. Response efforts are still underway. Damage has been recorded at more than 10 locations across the city, including residential buildings. All necessary services are on the… pic.twitter.com/101XvDDYs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

"As operações de resposta ainda estão em curso. Foram registados danos em mais de 10 locais da cidade, incluindo edifícios residenciais. Todos os serviços necessários estão no local, fazendo todo o possível para resgatar pessoas e prestar assistência a todos os que dela necessitam", declarou.

Last night, the Russian regime once again blindly attacked civilians from the air, with over 400 drones and missiles attacking the capital.



Ukraine urgently needs more air defence. We will discuss it this week in Ankara at the @NATO Summit.



Last week we provided the first €4… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2026

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverão participar num jantar com os líderes da NATO na noite de terça-feira.

Kiev e Moscovo trocam ataques



A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia utilizou 68 mísseis, incluindo 23 balísticos e seis supersónicos e hipersónicos, além de 351 drones no ataque. As unidades da Força Aérea abateram ou neutralizaram 37 mísseis e 326 drones, mas nenhum dos mísseis balísticos ou supersónicos e hipersónicos, segundo dados da Força Aérea.

O Ministério russo da Defesa confirmou que realizou um ataque "massivo" contra a capital da Ucrânia e outros locais com armas de longo alcance e de alta precisão lançadas do ar, da terra e do mar, bem como drones.

Rússia anuncia ter abatido mais de 500 drones ucranianos

Os ataques ucranianos tiveram como alvo a região de Moscovo, onde foram destruídos 11 drones que se dirigiam para a capital russa, e a região de Leninegrado (noroeste), onde foram abatidos 56 drones, segundo as autoridades locais.

A onda de ataques ucranianos a refinarias de petróleo na Rússia levou à escassez de combustível, ao aumento dos preços e a longas filas de espera nos postos de abastecimento de combustível.





c/Agências

- em primeiro lugar os Estados Unidos e os nossos parceiros europeus -", afirmou Volodymyr Zelensky no X."Enquanto os mísseis Patriot permanecerem nos arsenais dos nossos aliados, a Rússia estará apenas encorajada a continuar a destruir edifícios residenciais. Os Estados Unidos e a Europa têm força suficiente para travar este terror", realçou Zelensky."Os nossos guerreiros tiveram hoje um bom desempenho na interceção dee mísseis de cruzeiro, mas infelizmente não de mísseis balísticos russos. E a razão reside no fornecimento insuficiente de mísseis intercetores", afirmou.Ursula von der Leyen escreveu na rede social X que os novos bombardeamentos russos em Kiev mostram que a Ucrânia tem uma "necessidade urgente" de defesa aérea.Na noite passada, o regime russo voltou a atacar civis indiscriminadamente por via aérea, com mais de 400e mísseis a atingirem a capital. A. Vamos discutir isso esta semana em Ancara, na Cimeira da NATO", escreveu von der Leyen no X."Continuaremos a aumentar a pressão até que a Rússia cesse o derramamento de sangue", acrescentou.Os líderes dos 32 países membros da NATO, incluindo Trump, participarão na cimeira.Segundo a Reuters, “espera-se que os membros da NATO reafirmem o apoio à Ucrânia e prometam mais assistência”."Para 2026, os Aliados prometem 70 mil milhões de euros em equipamento militar, assistência e treino para a Ucrânia e reafirmam os seus compromissos soberanos de manter níveis pelo menos equivalentes em 2027", deverão declarar os líderes.. Não se espera que os Estados Unidos contribuam com financiamento.Na última noite, a Rússia e a Ucrânia voltaram a trocar ataques. Em Kiev, onze pessoas morreram e vários edifícios ficaram destruídos, após ataques das forças russas. Já Moscovo avança que abateu mais de 500ucranianos e que uma pessoa morreu na Crimeia.As equipas de resgate retiravam os moradores de edifícios destruídos pelo bombardeamento da noite anterior, disse o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, numa publicação no Telegram.Klitschko afirmou que o número de mortos na capital subiu para 11, com 46 feridos em toda a cidade.Pelo menos 15 edifícios residenciais foram danificados ou destruídos no ataque, incluindo um bloco de nove andares no histórico bairro de Podilskyi, que foi praticamente destruído a partir do quinto andar, disseram os serviços de emergência.As autoridades disseram que quatro edifícios residenciais foram atingidos só no bairro de Podilskyi. Este bairro, juntamente com o bairro de Darnytskyi, na zona oriental, estiveram no epicentro dos ataques, informou a Procuradoria-Geral. Foram também registados danos em outros dois bairros da cidade.No bairro de Podilskyi, as equipas de resgate vasculhavam os escombros enquanto o fumo subia de um prédio de apartamentos com um enorme buraco nos andares superiores, mostraram imagens da Reuters.As forças russas atacaram aeródromos militares "nas regiões de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv e Kiev", entre outros alvos.A Polónia, vizinha da Ucrânia e membro da NATO e da União Europeia, enviou brevemente caças como medida preventiva.A Rússia anunciou ter abatido 519ucranianos durante a madrugada de domingo para segunda-feira sobre cerca de 20 regiões russas e a península anexada da Crimeia, resultando numa morte."Durante a noite, os sistemas de defesa aérea intercetaram e destruíram 519ucranianos", afirmou o Ministério russo da Defesa em comunicado.Uma mulher, residente em Kerch, foi morta "em consequência deste ataque inimigo", afirmou o governador da Crimeia, Sergei Aksyonov, no Telegram, acrescentando que outras duas pessoas ficaram feridas.Na mesma região, Sebastopol, na costa do Mar Negro, está sem eletricidade "devido a um ataque ucraniano" às infraestruturas energéticas próximas da cidade, segundo o governador nomeado por Moscovo, Mikhail Razvozhayev.Na região de Yaroslavl (300 quilómetros a nordeste de Moscovo), duas pessoas ficaram também feridas num "ataque maciço" deucranianos, no qual foram abatidos mais de 70, segundo o governador regional Mikhail Yevrayev.Vladislav Shapsha, governador da região de Kaluga, a cerca de 190 quilómetros a sul de Moscovo, disse que osatingiram uma zona industrial no distrito de Dzerzhinsky, provocando um incêndio.Ust-Luga é um dos maiores portos de exportação de petróleo e outros produtos da Rússia. A Ucrânia já tinha atacado este porto, bem como outros alvos energéticos russos, numa tentativa de minar os esforços de guerra de Moscovo.As exportações dos portos de Primorsk e Ust-Luga, no Mar Báltico, juntamente com o porto de Novorossiysk, no Mar Negro, atingiram quase o recorde de 3 milhões de barris por dia em Junho, segundo fontes.