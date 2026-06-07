Zelensky reúne-se em Londres com líderes europeus

Zelensky reúne-se em Londres com líderes europeus

O presidente da Ucrânia reuiniu-se, este domingo à tarde, com líderes europeus, em Londres.

Inês Moreira Santos - RTP /
Isabel Infantes - Reuters

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O presidenteda Ucrânia foi à capital britânica para uma reunião com os líderes de França, Reino Unido e Alemanha. Os três países aliados querem aumentar a pressão económica e militar sobre a Rússia.

O encontro acontece num dia com mais ataques russos. Um dos quais atingiu a zona de exclusão de Chernobil.
O presidente ucraniano chegou este domingo ao Reino Unido para uma reunião com os líderes britânico, francês e alemão sobre a defesa do seu país face à Rússia, anunciou o próprio nas redes sociais.

Volodymyr Zelensky escreveu na rede social X que o principal foco é a defesa da Ucrânia e adiantou ainda que deve existir uma maior cooperação para a segurança de toda a Europa na área da defesa e que a Europa deve fazer parte das negociações.

“O tema principal é a nossa defesa na guerra, uma maior cooperação para a segurança de toda a Europa no domínio da defesa aérea e a nossa visão partilhada sobre as perspetivas diplomáticas”.

“Agradeço ao Reino Unido e a todos os nossos parceiros que, através de ações concretas, estão a ajudar-nos a fortalecer a proteção da vida e a aumentar a pressão sobre a Rússia pela sua invasão”, acrescentou o líder ucraniano, na mesma publicação.



O líder ucraniano vai reunir-se com o presidente de França, com o primeiro-ministro do Reino Unido e com o chanceler da Alemanha. Estará em discussão o apoio a Kiev e o aumento da pressão sobre Moscovo.

O encontro surge depois de o presidente ucraniano ter sugerido um "cessar-Fogo total" numa carta aberta dirigida ao presidente da Rússia. Vladimir Putin já rejeitou a proposta ucraniana, por considerar que não existe qualquer utilidade em avançar para negociações diretas ao mais alto nível.

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