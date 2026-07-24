Zelensky vai encontrar-se com Trump em Washington na terça-feira diz Casa Branca

"O Presidente Zelensky deverá reunir-se com o Presidente Trump na Casa Branca na terça-feira", disse o responsável, sob condição de anonimato à agência de notícias France-Presse (AFP).

Este encontro entre Trump e Zelensky terá lugar no mesmo dia em que se realizará em Washington a cerimónia em homenagem ao senador republicano Lindsey Graham, um reconhecido defensor da causa ucraniana, que morreu no passado dia 11 de julho, aos 71 anos.

Kiev ainda não confirmou o encontro entre os dois líderes.

A última reunião entre os dois chefes de Estado foi em Ancara, na Turquia, por ocasião da cimeira da NATO.

Nesse último encontro, Trump deu autorização a Kiev para produzir mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot norte-americanos, um pedido reiterado de Zelensky.

A confirmar-se a reunião de terça-feira, ocorrerá também num contexto em que a Rússia tem sido mais permeável aos bombardeamentos ucranianos, que têm atingido refinarias de petróleo e impossibilitado Moscovo de exportar petróleo e gerando mesmo uma escassez generalizada de combustíveis no país.

Além de refinarias, Kiev tem atacado também empresas retalhistas como a Wildberries, a gigante de comércio eletrónico russo equiparada à norte-americana Amazon.

Além de venderem produtos de consumo civil na Rússia, estas empresas também comercializam cabos de fibra ótica utilizados em drones e outros materiais utilizados pelos soldados russos na linha da frente.

Mas se a Rússia tem estado mais vulnerável às "sanções de longo alcance", como Zelensky tem designado estes ataques, também a capital ucraniana, Kiev, tem sido atingida com mais frequência por mísseis balísticos devido à escassez de mísseis Patriot.

Hoje de manhã, o líder ucraniano confirmou a morte de 11 pessoas e dezenas de feridos na sequência de novos ataques contra a capital ucraniana e Sloviansk.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Zelensky acusou Moscovo de ter abandonado "há muito tempo qualquer consideração pelas normas internacionais e pelos valores humanos" e defendeu que a Rússia deve ser responsabilizada pelos ataques.

Na quinta-feira, Zelensky reuniu-se com a empresa de armamento norte-americana Raytheon, que produz mísseis PAC-3 para os Patriot, e anunciou um acordo que possibilitará Kiev produzir este armamento defensivo.

No panorama diplomático, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, e o homólogo norte-americano, Marco Rubio, reuniram-se esta semana em Manila à margem de uma reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Tanto o lado norte-americano como o russo afirmaram que um acordo está longe de ser alcançado para pôr fim ao conflito.

Os enviados especiais de Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, deverão viajar nos próximos dias a Moscovo para retomar a mediação do conflito, segundo afirmou o porta-voz do Kremlin (presidência russa), Dmitri Peskov, na quinta-feira.

Zelensky, que se reuniu com Kushner e Witkoff na quarta-feira, afirmou que prevê que as negociações com a Rússia possam ser retomadas no outono.