Zelensky visita Reino Unido na terça-feira

"Dirijo-me ao povo ucraniano em nome do Reino Unido: não esqueceremos a guerra na Europa e a nossa determinação firme em apoiar a Ucrânia permanece inabalável, e receberemos amanhã [terça-feira] o presidente Zelensky", declarou Healey no Parlamento britânico.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, tinha indicado durante uma conferência de imprensa, durante a manhã, que se encontraria "em breve" com Volodymyr Zelensky.Healey acrescentou que ao longo do último mês o Reino Unido entregou à Ucrânia 3.500 drones, 18 mil projéteis de artilharia e três milhões de cartuchos de munições de pequeno calibre.

Também na Câmara dos Comuns, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Stephen Doughty, afirmou que o Governo não quer que a situação no Médio Oriente "se torne num jackpot para Putin na sua guerra contra a Ucrânia", referindo-se ao presidente russo.

"É por isso que continuamos totalmente empenhados em manter a pressão económica sobre a Rússia", acrescentou, relativamente às sanções económicas.

Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram o levantamento temporário das sanções contra a Rússia relativas às exportações de petróleo, o que mereceu críticas dos aliados de Washington.

Na quarta-feira, o líder ucraniano desloca-se a Espanha, na véspera de participar na reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.