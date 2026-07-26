Zona urbana de Madrid em risco. Operacionais portugueses tentam controlar chamas em Ávila

A RTP falou com o comandante operacional distrital de Santarém, David Lobato, segundo o qual as autoridades espanholas estão preocupadas com a hipótese de o fogo alcançar a capital espanhola.explicou à correspondente da RTP em Espanha, Ana Romeu.A equipa portuguesa, composta por 134 homens e 41 veículos, está a trabalhar sob o comando da UME, a Unidade Militar de Emergências de Espanha.“Foi uma noite mais tranquila” com a redução de temperaturas, mas, indicou David Lobato.O responsável precisou que existem neste momento dois incêndios: um perto de Madrid e outro em Ávila, onde se contam já 50 mil hectares consumidos pelas chamas.Em Ávila o objetivo é que as chamas não passem a Estrada Nacional 501, já que com a rotação do vento a sul“Temos todos os nossos homens, em conjunto com a UME, neste trabalho”, essencialmente de proteção de habitações e de manobras de fogo controlado, referiu o comandante português.O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou esta manhã o posto de comando em Ávila. "É verdade que esta noite foi muito positiva em relação à evolução do incêndio, o seu controlo. Vamos ver como se desenvolve o dia de hoje", afirmou.Mais de 115.000 pessoas foram retiradas das suas casas e confinadas até ao momento devido aos incêndios florestais em Espanha.A grande maioria das pessoas afetadas, cerca de 100.000, são residentes de localidades de Madrid e Ávila, enquanto as restantes 15.000 são de Castellón.