Pedro Nuno Santos afirma que só não haverá Orçamento se o PSD não quiser

"Eu quero deixar claro que não é por causa do PS que não haverá Orçamento de Estado, só não haverá Orçamento de Estado se o Governo não quiser e só haverá eleições antecipadas se o Governo ou o senhor Presidente da República quiserem", disse Pedro Nuno Santos à margem de uma visita às áreas afetadas pelos incêndios em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro.

O dirigente socialista garantiu que o PS está disponível para viabilizar um Orçamento de Estado do PSD, desde que haja cedências por parte do Governo liderado por Luís Montenegro.

Na opinião de Pedro Nuno Santos, o envio de um comunicado por Luís Montenegro sobre a negociação com o PS do Orçamento de Estado para 2025 revela "uma falta de vontade de negociar e de criar um bom ambiente negocial".

No domingo, o primeiro-ministro afirmou estar a tentar marcar uma reunião com o secretário-geral do PS sobre o Orçamento do Estado para 2025 desde 04 de setembro, alegando que tal não aconteceu até agora devido "à indisponibilidade recorrente" de Pedro Nuno Santos -- encontro que entretanto ficou agendado para a próxima sexta-feira, às 15:00.

"Eu não quero alimentar esta polémica, nem contribuir para a provocação infantil que o Governo acabou por fazer ontem [domingo]", atirou.