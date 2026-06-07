10 Junho. Seguro e Montenegro encontram-se com alunos e comunidade portuguesa no Luxemburgo

António José Seguro chegou ao Luxemburgo na sexta-feira, para uma visita oficial ao país, durante a qual já se encontrou com os Grão-Duques - que convidou para retribuírem a deslocação a Portugal - e o primeiro-ministro do Luxemburgo.



Luís Montenegro junta-se hoje ao programa oficial do chefe de Estado, depois de participar na Cimeira UE-Balcãs, em Tivat (Montenegro), na sexta-feira.



Este será o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assinalado em conjunto por António José Seguro e por Luís Montenegro.



António José Seguro, que iniciou funções como Presidente da República em 09 de março, decidiu prosseguir o modelo de duplas comemorações do 10 de Junho, em Portugal e junto de comunidades emigrantes portuguesas no estrangeiro, iniciado pelo seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016.



Ao longo da última década, Presidente da República e primeiro-ministro têm estado juntos nas comemorações desta data, que, depois do Luxemburgo, prosseguirão em território nacional na ilha Terceira (Açores) nos dias 9 e 10 de junho.



Hoje, o último dia da visita ao Luxemburgo será dedicado à comunidade portuguesa, que representa mais de 10% da população do Grão-Ducado.



Durante a manhã, Presidente da República e primeiro-ministro visitam uma escola, onde vão encontrar-se com alunos portugueses no Centro Cultural Artikuss de Sanem.



Para a tarde, está marcado o encontro com a comunidade portuguesa na Filarmónica do Luxemburgo, que inclui discursos do Presidente da República e do primeiro-ministro, um concerto do cantor António Zambujo, e no qual marcará também presença o Grão-Duque do Luxemburgo.



No encontro, será homenageado e condecorado Orlando de Oliveira Pinto, empresário português, natural de Castro de Aire, e residente no Luxemburgo há cerca de 40 anos.



Orlando Pinto é proprietário e gerente da Sopinor, empresa de construção civil e obras públicas criada em 2002, com apenas quatro empregados, é que é hoje a segunda maior empresa no setor do Grão-ducado, com cerca de 700 trabalhadores, na sua maioria portugueses.



A 22 de maio, quando foi anunciada a visita oficial do Presidente da República, a nota de Belém salientava que a comunidade portuguesa no Luxemburgo é "uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora".



De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas luxemburguês (Statec), a 01 de janeiro de 2025 os portugueses continuavam a ser a maior comunidade estrangeira no país, com 89.671 residentes, cerca de 13,2% da população.



